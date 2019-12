Tutti i titoli di Ibra: il ritorno del Re per risollevare questo Milan

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Oggi sulle testate giornalistiche non si parla d’altro, Ibra è pronto a tornare a vestire rossonero e TuttoSport riporta quelli che sono stati i trionfi del Re Ibra, che prima di vincere il tricolore con i rossoneri ha vinto due campionati con l’inter, una Liga a Barcellona, e quattro scudetti post-Milan sotto la Tour Eiffel. Alcune tappe non gli hanno permesso di portare a casa il campionato, come a Manchester sponda United, con cui Zlatan ha comunque vinto Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League.

Ultima tappa, prima del suo quasi certo ritorno a San Siro, è stata la MLS senza vincere il campionato, ma portando a casa un bottino di 53 gol in 58 partite giocate, segnando praticamente in tutti i modi.