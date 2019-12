Milan: Rebic, Borini e Rodriguez sul piede di partenza

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non solo mercato in entrata per il Milan. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, i rossoneri sembrano muoversi anche per quanto riguarda il fronte cessioni. I primi tre nomi sulla lista dei partenti, sembrano essere quelli di Rebic, Borini e Ricardo Rodriguez.

Il croato, arrivato questa estate dall’Eintracht nello scambio con Andre Silva, non ha convinto per nulla e per lui si prospetta un ritorno proprio a Francoforte. Per Borini, invece, non ci sono piste concrete. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse da parte del Crystal Palace ma, per il momento, il giocatore non ha ricevuto alcuna offerta. Infine, troviamo il terzino svizzero che, con l’ascesa di Theo Hernandez, non trova più spazio e vorrebbe cambiare aria. Tuttavia, però, Rodriguez domenica avrà una chance enorme di riscatto, giocando contro l’Atalanta al posto del francese, squalificato per somma di ammonizioni.