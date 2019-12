Milan, no al diritto di recompra per Todibo. Le ultime

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nell’edizione odierna, il quotidiano ‘Tuttosport’ ha riportato una nuova puntata della vicenda Milan-Todibo. I rossoneri, come ben risaputo, vorrebbero portare il difensore del Barcellona a Milano già da gennaio.

La proposta milanista è quella del prestito con obbligo di riscatto. La richiesta dei blaugrana sarebbe di 25 mln di euro per riscattare il cartellino di Todibo e, in aggiunta, il diritto di recompra. Quest’ultima condizione, però, pare non sia di gradimento ai rossoneri.