Tuttosport – Milan, torna Ibra: ma i ritorni sono sempre dei tabù

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan riabbraccia Ibrahimovic dopo più di sette anni. Lo svedese, però, torna in rossonero in un ambiente totalmente diverso rispetto a come lo aveva lasciato e la missione di rilanciare il Diavolo appare piuttosto dura.

Non è solo una questione di squadra però. Lo svedese dovrà fare i conti anche con un tabù piuttosto scomodo che coinvolge i ritorni dei grandi ex. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, mostra come il detto ‘la minestra riscaldata non è mai buona’ sia sempre stato veritiero nei confronti del Milan.

Dal ritorno di Gullit fino a Balotelli e Boateng, passando per giocatori del calibro di Shevchenko, Kakà e David Beckham. I grandi ex, dunque, hanno fallito la loro seconda esperienza in maglia rossonera e questo dato preoccupa il popolo rossonero nei confronti dell’Ibra bis. L’attaccante di Malmoe, inoltre, parte con lo svantaggio dell’età avanzata (38 anni) e una situazione sportivamente drammatica per il Diavolo. Ma a Zlatan si sa, piacciono le imprese difficili.