Umiliazione Milan: doppiati dall’Inter, mai così male nell’era dei tre punti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter è prima in classifica a 42 punti, il Milan è undicesimo a 21. Tra nerazzurri e rossoneri ci sono proprio 21 punti di differenza, un disastro epocale, visto che nell’era dei tre punti, non è mai successo che dopo diciassette sfide ci fosse un così largo distacco. Tale risultato batte anche lo svantaggio a parti invertite quando il club nerazzurro seguiva il Diavolo a -11 dopo diciassette turni, sia nella stagione 2003/2004 sia in quella successiva 2004/2005.