Verso Atalanta-Milan: Gasperini monitora Zapata e Ilicic. Le loro condizioni

In vista del match di domenica 22 all’ora di pranzo contro il Milan, l’Atalanta deve fare i conti con le assenze nel reparto offensivo: parliamo di Zapata e Ilicic. Il colombiano – rientrato ieri in Italia da Siviglia dove sta curando la lesione all’adduttore destro rimediata in amichevole contro il Cile lo scorso 12 ottobre – difficilmente sarà a disposizione per la partita contro i rossoneri. Questa mattina Zapata si presenterà nel Centro Bortolotti a Zingonia, anche se non è certo che riprenderà ad allenarsi. Per quanto riguarda lo sloveno, c’è ottimismo. Infatti Ilicic già nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo e dovrebbe riuscire a far parte dei convocati per domenica. Gasperini monitora attentamente le condizioni di questi due giocatori. Qualora nessuno nei due dovesse farcela, spazio a Muriel e a uno fra Pasalic (ex del Milan) e Malinovskyi.