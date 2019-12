Atalanta, Gomez e Ilicic recuperano per il Milan. Pasalic titolare, Zapata...

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Atalanta e Milan sarebbero giunti al bivio stagionale. La formazione orobica è uscita sconfitta sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro il Sassuolo di De Zerbi in quel di San Siro. Domenica si sfideranno per cercare di fare punti importanti chiave Europa. Gara che per certi versi sarebbe più fondamentale per il team di Stefano Pioli, per salvare la stagione e puntare quantomeno all’obiettivo Europa League.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per il tecnico nerazzurro buone e cattive notizie: il Papu Gomez sarà della sfida, dopo aver smaltito qualche problema fisico. Ilicic, la medesima cosa: lo sloveno aveva subito un’elogazione al flessore e si temeva sorte peggiore, invece, negli ultimi allenamenti è tornato a lavorare con il gruppo e contro il Diavolo potrebbe addirittura partire titolare, al fianco di Muriel. Destino diverso, però, per Duvan Zapata. Il forte attaccante colombiano non ha superato l’ultimo test fisico e il suo recupero sarebbe previsto per il match contro il Parma. A centrocampo l’ex rossonero Pasalic è indiscutibilmente favorito su Freuler, che dovrebbe partire dalla panchina.