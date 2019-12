Verso Atalanta-Milan: Piatek a caccia di goal, Pioli vuole l’impresa

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan nelle ultime quattro giornate di campionato ha ottenuto due pareggi con Napoli e Sassuolo a San Siro e due vittorie fuori dalle mura amiche con Parma e Bologna, con un totale di 8 punti su 12 disponibili. Stando quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri giungono al bivio stagionale: la sfida contro gli orobici potrebbe essere decisiva per il salto in classifica, visto che il calendario rossonero successivamente sorriderebbe. Trasferta di Cagliari a parte, il Diavolo si confronterebbe con Sampdoria, Udinese, Brescia ed Hellas Verona.

Stefano Pioli crede nella possibilità di strappare punti a Bergamo, magari nell’impresa come fece Gennaro Gattuso lo scorso anno, quando due reti di Piatek e un goal di Calhanoglu misero al tappeto la formazione allenata da Giampiero Gasperini. Proprio il Pistolero sarebbe l’arma in più che il tecnico parmense spera di recuperare mentalmente. Il polacco, contro l’Atalanta, realizzò l’unica doppietta rossonera in campionato, l’altra al suo esordio dal primo minuto contro il Napoli ai quarti di Coppa Italia qualche giorno prima.