VIDEO - Napoli, Gattuso in conferenza: "Domani si gioca Milan..."

In occasione della conferenza stampa di presentazione della gara tra Sassuolo e Napoli, il tecnico Gattuso ha avuto un lapsus citando erroneamente il Milan, anziché la sua squadra. Difficile dimenticare il Milan per Gattuso che quest’oggi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in occasione della conferenza. “Domani si gioca Milan…Sassuolo-Napoli, non è una gara per Gattuso“, avrebbe detto il tecnico, correggendosi prontamente. Un lapsus che certifica un amore incondizionato per i colori rossoneri.

