West Ham e Wolverhampton su Kessié. Il Milan chiede...

Tra i tanti nomi in uscita a gennaio, c’è sicuramente quello di Franck Kessié. L’ivoriano, infatti, continua a non convincere. Le prestazioni in campo sono spesso sottotono e la condotta fuori dal campo non aiuta di certo. Possibile quindi, a fronte di un’offerta ritenuta congrua da parte del Milan, vederlo lontano da Milano già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport, infatti, su di lui sono piombati due club della Premier League: il West Ham e il Wolverhampton. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma ci potrebbero essere sviluppi nel corso del mese di gennaio. La richiesta della società rossonera dovrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Cifra da poter poi reinvestire sul mercato per dare a Pioli il centrocampista richiesto.