Xhaka è un obiettivo del Milan già per gennaio

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La notizia dell’interessamento da parte del Milan per Granit Xhaka circola da un po’ di tempo. A riportarla oggi è Tuttosport in un articolo del suo giornale. Infatti, i rossoneri sarebbero a caccia di un regista che possa alternarsi a Bennacer dato che l’argentino Biglia non da più le giuste garanzie. L’assalto a Xhaka ci sarà in caso di cessione di Kessie. Il centrocampista svizzero in forza all’Arsenal ha una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro. Maldini e Boban restano in guardia e a gennaio valuteranno bene il da farsi.