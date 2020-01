A Cagliari subito Ibra-Leao. Mercato, si complica lo scambio Kessie-Politano

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan sceglie di affidarsi all’effetto Ibra: lo svedese partirà titolare a Cagliari. Non solo. Come spiega il Corriere della Sera, Stefano Pioli opterà per un attacco a due punto, affiancando Leao al 38enne.

Proprio in virtù delle esigenze dello svedese, si cambia il modulo tattico. Secondo La Repubblica, prosegue incessantemente il lavoro della dirigenza rossonera sul mercato: si fa difficile lo scambio Kessie-Politano con l’Inter.

Sempre sul fronte del mercato, domani Kjaer sarà a Milanello per mettersi a disposizione di Pioli che tanto aspettava un innesto in difesa. Secondo il Corriere dello Sport, si fa complicata la trattativa per lo scambio Kessie-Politano: i rossoneri non stanno alle condizioni dell’Inter.

Intanto, tra oggi e domani, secondo La Gazzetta dello Sport, arriverà l’annuncio ufficiale del ritorno di Mattia Caldara all’Atalanta. Il difensore potrebbe già essere convocato da Gasperini per la Coppa Italia mercoledì prossimo.