Caldara: “Mi sento a posto, devo solo ritrovare le certezze che avevo quando giocavo con continuità”

Mattia Caldara è di nuovo un giocatore dell’Atalanta. Nella mattinata di domenica 12 gennaio il club bergamasco ha ufficializzato, attraverso il suo sito Internet, il ritorno in nerazzurro del 26enne difensore di Scanzorosciate. Ecco le dichiarazioni di Caldara sui canali ufficiali del club bergamasco.

Su Gasperini – “Ho già incontrato lui, i compagni e la dirigenza. Conosco bene come lavora, so cosa chiede il mister e cercherò di soddisfarlo in tutti i modi –

Sulla condizione fisica – “Mi sento a posto, devo solo ritrovare le certezze che avevo quando giocavo con continuità. Non vedo l’ora di riniziare per fare bene”

Sulla squadra – “Ho ritrovato una grandissima Atalanta, sia in campionato che in Champions. La doppia sfida con il Valencia sarà importantissima, un traguarda che nessuno si poteva aspettare fino a qualche tempo fa. Prendere parte a questa sfida sarà un piacere”

Sui tifosi – “Devo ripagare l’affetto di società e tifosi, mi hanno sempre voluto bene. So bene che questa è una scommessa anche per loro, sono fermo da tanto tempo. Sento la responsabilità di dare una risposta a tutti quelli che hanno creduto in me. L’Atalanta mi ha dato l’occasione di rimettermi in gioco e non voglio deludere nessuno, darò il cento per cento”.