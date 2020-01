SM – Begovic ha concluso le visite mediche. Tutti i dettagli

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Asmir Begovic sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto raccolto da SpazioMilan.it, l’estremo difensore bosniaco ha concluso le visite mediche e sta ora ottenendo l’idoneità sportiva. Una volta terminato questo passaggio, il portiere classe ’87 si recherà a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto (prestito secco semestrale da mezzo milione di euro). Il giocatore potrebbe già essere a disposizione di Stefano Pioli in occasione del match di Coppa Italia contro la SPAL, in programma mercoledì 15 gennaio, alle 18.00.