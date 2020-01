Bonaventura a Milan TV: “Vogliamo superare il turno, cercheremo di soddisfare i tifosi”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara interna contro la SPAL, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Jack Bonaventura ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Vogliamo far bene e dare continuità alla partita di campionato, vogliamo fare il massimo e riuscire a fare ciò che abbiamo preparato. Dobbiamo recuperare terreno in campionato e fare un bel cammino in Coppa Italia. I tifosi sono un motivo in più per dare il massimo, ci fa molto piacere aver vicino il pubblico, cercheremo di far contenta tutta la gente che è venuta oggi”.