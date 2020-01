Borini verso il Genoa: c’è il sì del Milan per la cessione

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Fabio Borini sembra sempre più lontano da Milano e dai colori rossoneri. Il Genoa, infatti, vorrebbe mettere a segno un altro colpo d’esperienza per salvare la stagione ed evitare così la retrocessione. Borini, inoltre, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe lasciare il Milan già nella sessione invernale di mercato permettendo così ai rossoneri un risparmio di quasi un milione e mezzo di euro. Questi soldi verranno investiti nello stipendio di Zlatan Ibrahimovic: anche Lucas Biglia, per appianare ulteriormente il bilancio del Milan, verrà ceduto a giugno, senza rinnovo del contratto. Stando agli aggiornamenti delle ultime ore, il Milan avrebbe detto sì al trasferimento di Borini al Genoa: si attende solo l’ufficialità dell’operazione.