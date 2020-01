53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Di seguito la lista dei 21 giocatori convocati da Stefano Pioli per la partita di domani sera contro il Brescia. Tornano Musacchio, Calhanoglu e Rodriguez. Out Paquetà, che ha chiesto di non essere convocato.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić.

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.