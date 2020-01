43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanti riportato da un’intervista de La Gazzetta dello Sport, Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato della sfida di domani contro il Milan: “Una partita importante. Difficile, ma sarà bella e divertente. Loro non sono in un bel momento, ma noi abbiamo visto il buio. Vogliamo chiudere al meglio il girone d’andata. Il Milan è forte, ma con Ibra sarà più carico, per lui basta la presenza. Pesa solo quella, mi stimola giocarci contro. Vogliamo riprenderci”.