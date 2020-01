Cagliari-Milan: le formazioni ufficiali. Esordio da titolare di Ibra, Piatek e Suso in panchina

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Rivoluzione per la rinascita? Detto, fatto. Ibrahimovic titolare, in coppia con Leao, Suso e Piatek in panchina, con Castillejo dal primo minuto. Il tecnico rossonero ha da poco comunicato le formazioni ufficiali della gara. Di seguito gli undici rossoneri che partiranno dal primo minuto.

4-4-2: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao.

Il Cagliari risponde con il 4-3-1-2 di Maran: Olsen, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.