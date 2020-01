Cagliari, Nainggolan: “Siamo già proiettati alla sfida contro il Milan, non dovremo sbagliare nulla”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervenuto nel post partita di Juventus-Cagliari, il centrocampista dei sardi, Radja Nainggolan ha parlato anche della prossima sfida contro il Milan: “Viviamo di gara in gara, oggi ci è mancata un po’ di personalità, ma siamo già proiettati alla sfida contro il Milan: sarà una gara nella quale non dovremo sbagliare nulla. Lavoreremo per migliorare gli errori e risalire di nuovo sul carro dei punti, usciremo da questo momento, serve solo una gara giusta e speriamo sia la prossima“.