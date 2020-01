Calabria a Milan TV: “Non sono ancora al 100%, stasera faremo una grande partita”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Davide Calabria ha parlato anche a Milan TV: “Sto meglio, non sono ancora al 100% ma sono qui, bisognava essere presenti. Penso sia stato fondamentale recuperare le energie, visti i pochi giorni di recupero da Brescia. Sono appena rientrato ma, ho visto bene la squadra. Credo che faremo una grande partita. Il Torino? Viene da una brutta prestazione e avrà quindi voglia di rivalsa. La scomparsa di Kobe Briant? Io l’ho patita molto perché ero un suo grande fan. Ogni volta che ci penso mi viene da piangere, quindi cerco di andare avanti. Era un campione leggendario, che andava oltre allo sport, ed è una fonte di ispirazione per molti giocatori come me”.