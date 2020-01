23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta FootMercato, il Milan starebbe seguendo il profilo di Nabil Bentaleb, classe ’94, centrocampista in forza allo Schalke 04. Il francese neutralizzato algerino in questa stagione ha totalizzato solamente 2 presenze per un totale di 153 minuti. Il club tedesco lo ha prelevato con riscatto dal Tottenham per circa 19 milioni di euro. La società rossonera sarebbe pronta a chiederlo in prestito con diritto di riscatto.