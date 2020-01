Calciomercato Milan: idea scambio Suso-Under con la Roma

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan sta iniziando a rivoluzionare la squadra. Boban e Maldini, affiancati da Massara e Ivan Gazidis sarebbero già all’opera. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il club di Via Aldo Rossi vorrebbe cedere uno tra Piatek o Suso già in questa sessione di mercato invernale. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, la Roma sarebbe sulle tracce dello spagnolo da diverso tempo e sarebbe pronta a prelevarlo entro il 31 gennaio, ma per farlo dovrà sborsare almeno 35 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dallo stesso club giallorosso. Da qui, ecco la possibilità di scambio tra Suso e Under. I due giocatori hanno caratteristiche simili. Il turco parrebbe, però, più veloce nei cambi di direzione oltre che alla fluidità della manovra.