Calciomercato Milan: il PSG vuole Paquetà ma chiede...

Il Milan, lo scorso anno, ha prelevato dal Flamengo per circa 37 milioni di euro, Lucas Paquetà. Il brasiliano sotto la gestione Rino Gattuso ha letteralmente fatto innamorare i tifosi rossoneri, ma purtroppo con il cambio di guida tecnica è letteralmente calato, tanto da essere considerato addirittura terza scelta da parte di Stefano Pioli. Il classe ’97 vorrebbe trovare più spazio tra le file rossonere, ma il recupero di Bonaventura e la duttilità di Calhanoglu, lo hanno decisamente accantonato. Il PSG, già nell’ultima sessione di mercato estiva aveva messo gli occhi sul talento milanista, ottenendo un secco no. Ora, le cose potrebbero cambiare. Il club parigino, però, vorrebbe uno sconto, ritenendo 35 milioni una cifra troppo alta. Il Milan non sarebbe dello stesso avviso e pretende la medesima cifra, per non far registrare una minusvalenza. Lo riferisce Tuttosport.