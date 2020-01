Calciomercato Milan: Piatek seguito da tre club esteri

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ennesimo flop di Krzysztof Piatek ha letteralmente creato un malumore all’interno del reparto offensivo rossonero. Ibrahimovic non basterebbe a risolvere i problemi d’attacco, servirebbe recuperare mentalmente e tecnicamente il Pistolero, ormai a secco da quasi un mese, quando su calcio di rigore ha liquidato il portiere del Bologna, Skorupski, regalando al Diavolo, insieme a Theo Hernandez e Bonaventura il successo al Dall’Ara.

Da una parte Piatek non avrebbe mercato in Italia ma sarebbe ben voluto all’estero. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, West Ham, Aston Villa e Bayer Leverkusen sarebbero interessatissimi a prelevarlo. Il Milan, però, vorrebbe incassare dalla sua possibile cessione 35 milioni di euro, la medesima cifra che il club di Via Aldo Rossi ha dovuto sborsare al Genoa esattamente un anno fa. In caso contrario, andrebbe via solamente in prestito.