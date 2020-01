Calciomercato Milan: possibile doppio colpo Christensen-Kjaer

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La trattativa che porta il nome di Jean-Clair Todibo sarebbe ormai quasi del tutto sfumata. Il francese classe 2000 non sarebbe intenzionato ad andarsene del tutto dal Barcellona, ma il Milan non accetterebbe nessun prestito secco o acquisto con diritto di recompra. Per questo motivo la società di Via Aldo Rossi si sarebbe fiondata su altri due possibili nomi: Simon Kjaer in prestito all’Atalanta ma di proprietà del Siviglia e Andreas Christensen in forza al Chelsea. Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban potrebbero clamorosamente chiudere entrambi i colpi, regalando a Pioli due centrali difensivi di qualità e esperienza internazionale.