Calciomercato Milan: Rodriguez e Reina verso la cessione, i dettagli

Pepe Reina, a 37 anni di età, ha deciso di lasciare il club rossonero per trasferirsi all’Aston Villa. Il club rossonero risparmierebbe circa 2,5 milioni di ingaggio, e starebbe chiedendo al club inglese un indennizzo per successivamente trovare anche un sostituto. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Viviano, svincolato, ma l’ex Sampdoria non convincerebbe a pieno. Lo riferisce Tuttosport.

Ricardo Rodriguez, invece, valutato circa 15 milioni di euro, sarebbe seguito dal Fenerbahçe, club con il quale avrebbe trovato l’accordo. La società turca, però, non si spingerebbe oltre a 9 milioni per lo svizzero. Il club di Via Aldo Rossi ne chiede almeno 12 per il bilancio. Occhio anche all’interesse, nelle ultime ore, del PSV Eindhoven, con il Napoli di Gennaro Gattuso sullo sfondo.