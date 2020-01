Calciomercato Milan: Rodriguez ha trovato l’accordo con il Fenerbahçe!

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il duo Maldini-Boban non starebbe solo chiudendo alcune operazioni in entrata ma anche in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Ricardo Rodriguez sarebbe pronto a lasciare Milanello. Il terzino svizzero, giunto sotto l’era cinese in rossonero per circa 18 milioni di euro, avrebbe trovato l’accordo sull’ingaggio con il Fenerbahçe. Il club turco, ora, dovrà trattare i termini con il Milan. Stando a quanto riferisce il noto quotidiano sportivo i Canarini Gialli sarebbero pronti a versare nelle casse rossonere circa 8-9 milioni di euro, il Diavolo chiederebbe, però, almeno 13 milioni. La sensazione sulla buona riuscita parrebbe ad ogni modo positiva.