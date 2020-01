Calciomercato Milan: sirene spagnole per Leao

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul giovane rossonero, Rafael Leao. L’ex Lilla, ieri contro la Sampdoria, è entrato in campo al fianco di Zlatan Ibrahimovic per cercare di portare in vantaggio la propria squadra ma senza riuscirvi. Il club di Via Aldo Rossi non avrebbe ancora deciso il futuro del portoghese. Ad ogni modo, sia il talento classe ’99, sia Krzysztof Piatek sarebbero in lista trasferimenti. In caso di ottime proposte, uno dei due potrebbe anche partire.