Calciomercato Milan: Tottenham interessato realmente a Piatek ma...

Stando a quanto riporta Sky Sport, il Tottenham sarebbe realmente interessato a Krzysztof Piatek. Il polacco è valutato dai rossoneri 30-35 milioni di euro, ma per il momento le parti non si sarebbero ancora accordate, visto che il club inglese non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale alla società di Via Aldo Rossi. I colloqui sarebbero partiti ma non sarebbero ancora in fase avanzata. Inoltre, non sarebbe chiara la situazione: se Piatek venga ceduto in prestito o a titolo definitivo.