Capello: "Paquetá ha doti tecniche e senso del gioco, ma..."

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, ha parlato di Lucas Paquetá e di Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport: “Paquetá è un giocatore che apprezzavo molto quando era appena arrivato in Italia. Ha grandi qualità tecniche e senso del gioco, sebbene ogni tanto faccia il giocherellone. Deve trovare una posizione più consona alle sue caratteristiche. Bernardeschi? Può fare solo l’esterno. In quella posizione diventa pericoloso. Ha un bel piede e sa tirare in porta”.