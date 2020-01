Castillejo a Milan TV: “Oggi bisogna solo vincere. Ibra è un campione”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ripreso dai microfoni di Milan TV prima di Cagliari-Milan, Samu Castillejo ha rilasciato qualche dichiarazione riguardante la partita e Zlatan Ibrahimovic.

Lo spagnolo parlato prima di tutto di com’è stata la settimana e di cosa trasmette dell’effetto Ibra: ” Vogliamo dare il massimo e vincere per i nostri tifosi. Abbiamo lavorato bene, vogliamo portare a casa i tre punti. Zlatan è un campione, è un giocatore che ci darà tanto. Come sarà giocare con lui? Devi solo passargli la palla in mezzo, al resto ci pensa lui (sorride, ndr).”

Come sta Castillejo? Il numero 7 ha poi risposto alla domanda sul proprio stato di forma dichiarando di essere “pronto e carico”.