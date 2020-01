Un gol e tanto movimento: Castillejo ancora on fire

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla buona prova offerta ieri sera, in occasione della gara interna contro la SPAL, da Samu Castillejo. L’esterno offensivo classe ’95, nuovamente schierato nel ruolo di quarto di centrocampo, è infatti sceso in campo grinta e determinazione, ha fatto bene le due fasi ed è stato autore di un bel gol. Dopo un anno e mezzo caratterizzato da un rendimento non all’altezza della situazione, l’ala ex Villarreal, che anche contro il Cagliari si era ben comportata, potrebbe quindi aver trovato la sua dimensione nel nuovo 4-4-2 di Pioli.