Chi titolare contro la Samp? Ibra scalpita, ma dovrebbe esserci Piatek

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan apre inevitabilmente il ballottaggio con Krzysztof Piatek, già a partire dalla sfida di domani contro la Sampdoria. In attesa di indicazioni che arriveranno dalla conferenza stampa di Stefano Pioli alle 14, l’edizione odierna di Tuttosport evidenzia come al momento la soluzione più probabile, oltre che più logico, è quella di Piatek titolare, con Ibra pronto a subentrare nel corso della ripresa, dato che lo svedese non può avere più di 40-45 minuti di autonomia.

Intanto, i due gol realizzati nel secondo tempo dell’amichevole contro la Rhodense dicono che Piatek ha reagito bene all’esclusione iniziale, e pertanto la maglia dal primo minuto contro i doriani dovrebbe essere la sua.