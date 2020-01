40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Antonio Conte, nella conferenza stampa pre partita di Inter-Atalanta ha parlato del nuovo acquisto del Milan, Zlatan Ibrahimovic raccontando anche un particolare retroscena: “Ibrahimovic sa bene che c’è stato un momento in cui ho provato a convincerlo a venire al Chelsea, ma era in una fase di recupero e non se la sentì di accettare. Penso che lui possa dare tanto al Milan e possa portare personalità responsabilizzando di più l’ambiente.”