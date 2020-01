Conte: “Il lavoro che ha fatto Gattuso col Milan è stato sottovalutato”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Durante la conferenza stampa pre Napoli-Inter, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha avuto modo – tra le altre cose – di parlare del Milan e dell’ex tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso: “Grande passione e grande voglia. Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato difficoltà all’estero e in Lega Pro. Non tutti sono disposti a farlo, a tanti viene data l’opportunità e sono più fortunati. Così come me si è costruito la sua carriera con le sue mani. Sono contento di quel che sta facendo perché il Napoli è la risposta a quel che ha fatto col Milan. Vista l’annata dei rossoneri si è un po’ sottovalutato quel che ha fatto lo scorso anno. Il Milan ha tenuto tutti e ha aggiunto altri giocatori. Questo dimostra il lavoro che ha fatto. Gli auguro il meglio da dopo la partita con noi“