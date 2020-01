Contro la Samp per archiviare Bergamo. Ibra dal primo minuto?

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Archiviare e non cancellare: la disfatta di Bergamo resterà impressa sulla stagione dei rossoneri. Gli uomini di Pioli avranno domani la chance di archiviare la disfatta contro l’Atalanta che ha messo in ginocchio il mondo rossonero. Nonostante l’entusiasmo che Ibrahimovic ha condotto a Milano, domani si torna in campo per continuare la rincorsa e la risalita in classifica. “Ibra ha le spalle larghe, ma nessuno deve nascondersi, non dimentichiamo Bergamo”, ha detto Boban in sede di conferenza di presentazione dell’attaccante. Un ritorno immediato alla realtà dei fatti e ai problemi che il Milan – Ibra a parte – deve fronteggiare.

Attacco. Per mister Pioli resta dunque da sciogliere il dilemma dell’attacco. Due punte? Ibrahimovic dal primo minuto? Nella giornata di domani sono attese oltre 60mila persone allo stadio e tutto ciò accenderà non poco l’entusiasmo tra i rossoneri. Per il resto, scelte obbligate per il tecnico dei rossoneri che dovrà fronteggiare l’assenza di Biglia per una lesione rimediata quest’oggi in allenamento.