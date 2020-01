36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Mercoledì prossimo il Milan ricomincia il suo cammino in Coppa Italia. La prima avversaria è la Spal, il 15 gennaio a San Siro. Per la partita delle 18 il Milan ha pensato a tante promozioni. I biglietti costeranno 5 euro nelle due curve, per gli universitari e per gli abbonati in primo anello rosso e le poltroncine arancio. A due euro, invece, i biglietti per gli under 16 e gli abbonati nel primo anello arancio e nelle due curve.