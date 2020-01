Ibra, da quando c’è lui il Milan è una squadra che non muore mai

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La vittoria del Milan in Coppa Italia non è certo passata inosservata, dato che segue una striscia di vittorie che mancava davvero da tantissimo tempo. Ed inevitabilmente è l’effetto Ibra a fare la differenza, visto che il suo arrivo ha coinciso con l’inizio della striscia vincente.

E nella sua edizione odierna Il Corriere della Sera sottolinea proprio come i rossoneri abbiano cambiato faccia con Ibra: “Come accaduto nelle ultime gare, anche ieri il Milan ha dimostrato di essere molto discontinuo: i rossoneri alternano infatti momenti di partita in cui sono irresistibili e creano parecchio ad altri in cui sono in difficoltà e soffrono l’avversario. Da quando c’è Ibrahimvoic, però, quella di Pioli è una squadra che non muore mai: con lo svedese, il Diavolo sembra infatti avere qualcosa in più a livello mentale e non molla mai fino al 90′. Anzi fino al 120′”