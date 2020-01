Dalla Francia, occasione Strootman: le ultime

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Per la sessione invernale di calciomercato il Milan ha già acquistato Zlatan Ibrahimovic per rinforzare l’attacco e starebbe concludendo – proprio in queste ore – il secondo colpo. Il Milan starebbe infatti attendendo il sì di Todibo, innesto per la difesa. Il tecnico Stefano Pioli, tuttavia, vorrebbe anche un centrocampista: un regista potente fisicamente che abbini qualità, tecnica e prestanza atletica. Si allontana Matic, ma stando alle ultime indiscrezioni, un intermediario avrebbe proposto al Milan di prendere Kevin Strootman. L’OLympique Marsiglia desidera infatti lasciar partire il giocatore, ma soltanto per un’offerta economica importante. Inoltre, sarebbe lo stesso Strootman a voler lasciare l’attuale club, ma attualmente il Milan dovrà fronteggiare la concorrenza del Napoli di Gattuso.