Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport della trattativa Under-Milan. Il discorso è sicuramente ancora in piedi e potrebbe coinvolgere anche Suso. Le sue parole: “Il Milan insiste sul rapporto col procuratore che vorrebbe portarlo via da Roma. Si lavora e la Roma ha tutto il diritto di trattenerlo nel caso l’offerta non sarà adeguata“.