Di Marzio: "Il Milan ha chiesto Politano all'Inter. Operazione possibile, ma..."

Secondo quanto riporta Sky Sport tramite le parole di Gianluca Di Marzio, Milan e Inter si preparano ad una nuova trattativa. I rossoneri infatti avrebbero richiesto Matteo Politano ai nerazzurri.

“Il Milan ha incontrato oggi l’agente di Politano, Davide Lippi. Un faccia a faccia in cui i rossoneri hanno messo in pratica una vera e propria irruzione a sorpresa per Politano: lo hanno chiesto all’Inter, il giocatore ha già dato la sua disponibilità e c’è l’accordo sull’ingaggio perché si sente chiuso nelle gerarchie di Conte. L’operazione è possibile, l’arrivo di Politano adesso è vincolato alla formula: l’Inter vuole venderlo a titolo definitivo, non in prestito con diritto di riscatto. Questa è la condizione posta per il Milan che ora ci proverà, presto sono previsti contatti con l’Inter: c’è il sorpasso su Napoli e Fiorentina che lo avevano già chiesto”.