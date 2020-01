Dolce & Gabbana: “Ibra e il Milan si porteranno prestigio a vicenda. Gattuso il nostro preferito”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

I noti stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno vestito il Milan per tanti anni, hanno parlato a La Gazzetta dello Sport del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossoneri: “Zlatan è un tipo simpatico, e un campione come lui resta tale anche a 38 anni. E poi è un personaggio. Ci sarà interscambio, lui e il Milan si porteranno prestigio a vicenda. Noi ci crediamo“.

Proseguono: “Vestire il Milan è stata una bella esperienza, noi con gli sportivi ci siamo trovati sempre bene. Abbiamo vestito anche l’Italia senza nessun problema. Ogni calciatore ha la propria fisicità, ma è così anche con i clienti che vengono in negozio. E comunque i calciatori , gli sportivi in generale, sono eleganti nel portamento. Penso ai Milan del passato, penso a Maldini, Pirlo, tanti altri. Eleganti e con mogli eleganti. Il nostro preferito? Gattuso. Nonostante il fatto che non fosse molto alto era un piacere vestirlo. Un personaggio verace, con un suo stile. Come Ibrahimovic“.