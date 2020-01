Donnarumma, entro fine mese il rinnovo. Ma...

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Al momento non è una priorità, perchè i dirigenti rossoneri sono impegnati nella sessione invernale di calciomercato, ma in casa Milan è sempre di grande attualità la questione relativa al rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma, in scadenza il 30 giugno 2021.

Secondo quanto riferisce questa mattina Il Corriere dello Sport, entro la fine di questo mese dovrebbe essere ufficializzato un adeguamento dell’ingaggio da 6 a 7 milioni di euro a stagione, con un prolungamento che dovrà estendersi almeno di un biennio rispetto all’attuale data di scadenza. Secondo il quotidiano romano, le possibilità che Donnarumma resti al Milan anche nella stagione 2020-2021 sono comunque limitate.