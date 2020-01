Donnarumma salva il Milan e i quotidiani impazziscono: “Decisivo più di Rebic”

Donnarumma decisivo in Brescia Milan

“Parate da campione, che non avranno stupito il suo superprocuratore Raiola in tribuna. Tiene a galla il Milan peggiore. Poi arriva Rebic, voto 7,5″ – scrive La Gazzetta dello Sport su Gigio Donnarumma, autore di una splendida partita contro il Brescia. È stato sicuramente decisivo per l’1-0 finale in favore dei rossoneri e i quotidiani non fanno altro che esaltarlo.

“Salva ripetutamente il Milan, dicendo no ad Ayè, Bisoli e Torregrossa. Decisivo ancora più di Rebic, voto 7,5” – si può leggere sul Corriere dello Sport.