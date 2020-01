Donnarumma top, Suso flop, bene Theo Hernandez, Ibra e Bennacer, le pagelle rossonere

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riportano i giornali sportivi in edicola questa mattina, il migliore contro la Sampdoria è senz’altro Gianluigi Donnarumma (7.5), protagonista di due interventi salva risultato su Gabbiadini, oltre ad ottime uscite alte e rapidità nel far ripartire l’azione offensiva rossonera. Promossi anche Theo Hernandez (6.5), un turbo sulla corsia sinistra, Ibrahimovic (6.5) e Bennacer (6.5), quest’ultimo ha toccato diversi palloni a centrocampo, aiutando i suoi compagni anche in fase di interdizione. Sufficienza (6) per Musacchio, Romagnoli e Leao, quest’ultimo entrato in campo nella ripresa insieme al gigante svedese. Insufficienti (5) Bonaventura, Calhanoglu, Krunic e Calabria. (4.5) a Piatek, (4) addirturra a Suso, il peggiore in campo su ogni aspetto. Pioli (5.5): solito Milan propositivo e determinato ma mai cinico.