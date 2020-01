Dopo le vittorie, a guastare la festa ci pensa Mino: si riapre il caso Donnarumma?

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Aria tesa a Milanello, nonostante l’eccellente periodo positivo che i rossoneri stanno attraversando. Le parole di Mino Raiola, manager di Gigio Donnarumma, hanno un po’ scombussolato l’ambiente Milan. Ne parla nella sua edizione odierna Tuttosport.

Le dichiarazioni del manager del portiere rossonero hanno fatto notizia: “Non mi piace perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano”. Ed inevitabilmente, si è riaperto il tormentone Gigio.

Che ha il contratto in scadenza nel 2021, e come riporta Tuttosport, se il club non riuscirà a trovare un’intesa con Raiola, sarà inevitabile iniziare a pensare alla cessione del ragazzo.