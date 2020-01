Duncan al Milan? De Zerbi: "La carriera è sua...". E non lo convoca per Udine

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nella mattinata di oggi, è emersa la voce di un interessamento del Milan per Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo. Di ciò ha parlato anche il tecnico neroverde Roberto de Zerbi, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese.

Queste le sue parole su Duncan: “L’ho visto poco in settimana e ho parlato con lui solo con la partita di Genova. Io lo adoro, come calciatore e come ragazzo, è qui da tanto tempo e la carriera è sua. Il proprietario è il Sassuolo e non è De Zerbi, io posso dare la mia opinione. I risultati si ottengono con i calciatori. Io ho un’idea ma deve essere corrisposta alla volontà del ragazzo, a cosa bisogna fare sul mercato, a tante cose“.

Poco fa, inoltre, è stata diramata la lista dei convocati per la sfida di domani in Friuli e Duncan non è presente: indizio di mercato?