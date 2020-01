Ora Piatek finisce sotto esame: quattro gare per valutare la sua compatibilità con Ibra

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic mette Piatek sotto esame, in quanto non è un mistero che sarà proprio il centravanti polacco a subire l’impatto principale dell’ingaggio dello svedese, che col Pistolero condivide il ruolo. Già da circa un paio di mesi Piatek è sotto osservazione a causa di prestazioni non certo indimenticabili, ma adesso la pressione sull’ex Genoa certamente aumenta.

Dirigenza e proprietà del Milan, di fronte al rendimento sotto le aspettative, hanno iniziato a prendere in seria considerazione un trasferimento a gennaio e pertanto, ad appena un anno di distanza, Piatek rischia di non essere più considerato inamovibile. Il centravanti polacco ha messo in mostra qualche segnale di miglioramento dal punto di vista delle prestazioni, ma il rapporto con il gol resta complicato: un solo centro nelle ultime nove giornate e l’esclusione dal primo minuto a Bergamo.

Ora per Piatek inizia un’altra fase di valutazione: nelle prossime settimane bisognerà vedere come reagirà alla coabitazione con un nuovo compagno di reparto decisamente ingombrante come Ibrahimovic. Da questo punto di vista saranno importanti le prossime quattro partite contro Sampdoria, Cagliari, Udinese e Brescia. Da qui al 24 gennaio il club rossonero verificherà altri eventuali progressi di Piatek con la presenza di Ibrahimovic in squadra. Se arriveranno offerte per Piatek saranno valutate prendendo in seria considerazione la possibilità di una cessione.