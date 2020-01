Femminile, Ganz: “Non mi è piaciuto niente, questa sconfitta sia di insegnamento”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Al termine della sconfitta per 2-1 contro l’Empoli, il tecnico del Milan Femminile, Maurizio Ganz, ha commentato così ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui il nostro inviato: “E’ stato assolutamente il peggior Milan della stagione, abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato l’approccio, le giocate, ognuno ha giocato per gli affari suoi. Ho detto alle ragazze che questa partita deve essere di insegnamento, martedì mattina inizieremo a preparare la sfida con la Roma nella maniera giusta. L’Empoli ha fatto un’ottima gara, ma oggi c’è stato un Milan sottotono. Non mi è piaciuto niente, in settimana tra infortuni e influenze ci siamo allenati con poche ragazze ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo perso meritatamente, ci rimbocchiamo le maniche, da martedì penseremo alla Roma. La Champions? Se torneremo con la mentalità giusta ci credo, possiamo farcela. Daremo il massimo per arrivare in Champions, non è la partita di oggi che ci fermerà, è stato un contrattempo“.